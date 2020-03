Agente Cigarini-Mediagol: “Luca ad alti livelli a Cagliari. Futuro al Palermo? Magari sfatiamo questo tabù…”

È stato il ‘Man of the match’ delle sfida andata in scena domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”.

Stiamo parlando di Roberto Floriano. Protagonista assoluto della sfida tra Palermo e Nola è stato certamente il duttile attaccante esterno classe 1986, calciatore in grado di interpretare con egual padronanza il ruolo di seconda punta piuttosto che fungere da trequartista all’occorrenza. Una tripletta da sogno, esecuzioni sotto il profilo balistico di ben altre categorie, un assist illuminante per Mattia Felici, una serie di percussioni devastanti, palla al piede, che hanno spaccato e deciso la partita. Sei le reti messe a segno fin qui dal talentuoso numero 25 rosanero, oggi titolare inamovibile e valore aggiunto dello scacchiere di Rosario Pergolizzi.

Le prestazioni offerte da Floriano con la maglia rosanero sono state oggetto dell’interessante intervista esclusiva concessa da Giovanni Bia, agente del calciatore, alla redazione di Mediagol.it. Ma non solo; Bia, tra il serio e il faceto, si è espresso anche in merito al presente e al futuro di un altro giocatore del quale cura gli interessi, accostato a più riprese al club di viale del Fante nel corso dell’era Zamparini, ovvero il centrocampista di proprietà del Cagliari, Luca Cigarini.

“Luca nel corso dell’era Zamparini è stato più volte vicino al Palermo, una piazza molto gradita al calciatore. Nonostante avessimo intavolato a più riprese delle bozze di trattativa con la dirigenza dell’epoca, non si sono mai create le condizioni affinché si trovasse il punto di convergenza fra le parti. L’operazione, dunque, non andò in porto ma adesso Luca gioca comunque ad alti livelli. Se dopo Floriano potrei realizzare altre operazioni di mercato con la nuova dirigenza rosanero? Proveremo a portare Cigarini a Palermo (ride, ndr). Magari quando in un prossimo futuro il Palermo risalirà la china e tornerà nel calcio professionistico, Luca potrebbe decidere di scendere di qualche categoria. Vediamo se riusciamo a sfatare questo tabù…”, sono state le sue parole.