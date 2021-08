Ag. Dall’Oglio-Mediagol: “Preferito Palermo a club di B, tutto su ruolo e contratto”

Leadership, qualità tecnica e duttilità tattica: Jacopo Dall'Oglio costituisce un acquisto di assoluto livello per il centrocampo del Palermo di Filippi. L'intervista concessa dall'agente dell'ex Brescia e Catania alla redazione di Mediagol.

Un tassello prezioso e di assoluta qualità che implementerà cifra tecnica e varietà di opzioni in seno al centrocampo del Palermo guidato da Giacomo Filippi. Jacopo Dall'Oglio è ufficialmente un nuovo calciatore del club rosanero, il classe 1992 ha firmato un contratto annuale (con opzione di rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B ) che lo lega alla società siciliana fino a giugno 2022.

Interno in una linea nevralgica a due, schermo centrale o mezzala in un reparto disposto a tre, all'occorrenza trequartista incursore, pronto ad attaccare gli spazi a supporto del terminale di riferimento offensivo. Pedina di notevole spessore, sotto il profilo tecnico e carismatico, in relazione agli standard medi della categoria. Un'operazione brillantemente portata a termine dal direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, di concerto con l'entourage del calciatore, imbastita e definita con acume e tempestività, ratificata in data odierna con l'annuncio del club di viale del Fante,

"Le ragioni che hanno indotto Jacopo Dall'Oglio a scegliere il Palermo? Con il ragazzo abbiamo fatto insieme le nostre valutazioni per capire se vi fossero margini e presupposti per proseguire o meno il percorso con il Catania. Nel momento in cui abbiamo capito che le nostre scelte professionali portavano a separarci dal club etneo ed a voler vivere una nuova avventura, si è materializzata questa opportunità con il calciatore che da subito si è mostrato felice di poter indossare la maglia del Palermo. Abbiamo creduto fortemente che fosse il percorso giusto da seguire, il progetto del Palermo era il più vicino e confacente alle nostre aspettative. Il direttore Castagnini sa il fatto suo, ha agito nel migliore dei modi facendoci sentire importanti. Ci ha trasmesso la fiducia e l'entusiasmo, prospettandoci quello che volevamo sentirci dire, Jacopo era molto carico e contento e ha preferito Palermo ad altre piazze anche di categorie superiori. Ruolo che esalta maggiormente le sue caratteristiche? Jacopo è un centrocampista completo e direi moderno, capace di giocare indifferentemente sia a due che a tre, da vertice basso, da intermedio e all’occorrenza anche da trequartista. Secondo me rende al meglio nella posizione di mezzala offensiva o comunque dietro le punte, ma quando ha giocato a centrocampo, da centrale vecchio stile, ha fatto sempre molto bene. Quindi, ripeto, parliamo di un centrocampista che riesce ad abbinare qualità, quantita ed equilibrio nello svolgimento delle due fasi, ritengo sia obiettivamente difficile trovare calciatori così completi specialmente in questa categoria. La scelta di optare per un contratto annuale con rinnovo automatico in caso di promozione? Lui crede fortemente nel progetto del Palermo e nelle sue capacità, non dobbiamo convincere nessuno, ma sarà il campo che determinerà l’evoluzione del suo profilo sul mercato e dei contratti futuri. Cercavamo questo tipo di progetto e lo abbiamo trovato, quindi siamo contenti. Jacopo è molto felice della sua scelta ancor di più perché è siciliano, il suo impatto con il nuovo club è stato ottimo, l'ho sentito molto felice e si è trovato bene a Palermo fin da subito".