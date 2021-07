Ag. Cianci-Mediagol: “Palermo, Castagnini e futuro di Pietro. Vi dico tutto”

L'intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it da Giovanni Tateo, agente di Pietro Cianci: l'attaccante classe 1996 di proprietà del Teramo è tra i principali obiettivi del club rosanero per rinforzare il reparto offensivo

Ho avuto un contatto interlocutorio con Castagnini che al momento è rimasto tale, il Palermo ha manifestato il suo interesse nei confronti del mio assistito, così come hanno fatto altri club ambiziosi ed importanti in vista della prossima stagione. Il presidente del Teramo ha dichiarato che la trattativa per il cartellino di Cianci con il club rosanero è molto ben avviata? Voglio essere chiaro, Palermo per noi sarebbe una destinazione più che gradita ma non siamo al momento stati informati di questa presunta accelerazione dell'affare tra i due club. Ovviamente, per chiudere qualsiasi tipo di operazione relativa al futuro del mio assistito è indispensabile interpellare la parte direttamente interessata, ovvero il calciatore ed il suo entourage. Siamo lusingati e ben lieti dell'interesse del club rosanero, così come delle attenzioni rivolte al mio calciatore da altre società importanti desiderose di avvalersi delle prestazioni di un attaccante come Cianci, bomber in grado di spostare gli equilibri e contribuire ad alimentare le chances di salto di categoria in un campionato complesso come la Serie C. Tuttavia, il Teramo non può chiudere nessuna trattativa per la cessione del cartellino del mio assistito senza prima l'assenso del calciatore. Sono diverse le componenti da tenere in debita considerazione al fine di compiere la scelta giusta per il prosieguo del percorso professionale di Cianci, la volontà del ragazzo è un fattore determinante e credo che nessuno debba dimenticarlo in questa fase particolarmente delicata della trattativa".