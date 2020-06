Addio a Mario Corso: il cordoglio di Tony Di Piazza per la scomparsa dell’ex Inter

Lutto nel mondo del calcio.

Si è spento questa mattina, all’età di 78 anni, Mario Corso. Il fenomenale mancino della Grande Inter campione d’Europa e del mondo negli anni Sessanta era ricoverato da giorni in ospedale. Nato a Verona nel 1941, il maestro della punizione “a foglia morta” è stato una vera e propria bandiera nerazzurra: in quel di Milano, infatti, militò dal 1957 al 1973. Poi, il trasferimento al Genoa, club con il quale chiuse la sua carriera nel 1975 a causa di un grave infortunio. Ma non solo; con la maglia dell’Inter Corso ha collezionato 509 presenze, segnando 94 reti e vincendo per ben quattro volte lo scudetto, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali, fino ad allenare la compagine nerazzurra nella stagione 1985-1986.

Diversi i messaggi di cordoglio da parte di società, figure istituzionali e non solo. “Se ne va un’altro campione d’epoca detto ‘piede sinistro di Dio’: Mario Corso.. Nel 1997-98 abbiamo avuto l’onore di festeggiarlo a New York come ‘Uomo Dell’Anno’. Uomo umile e generoso. R.I.P. caro amico”, ha scritto sul proprio account Facebook l’ormai vice presidente del Palermo, Tony Di Piazza, oggi consigliere del club rosanero.

