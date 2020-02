Addio a Franco Marchione, storico collaboratore del Palermo: da Mirri a Dybala, tutti uniti nel cordoglio

Scompare una figura dalla storica importanza per il Palermo calcio.

Nella serata odierna è arrivata una bruttissima notizia che ha sconvolto emotivamente tutti i tifosi e gli individui che orbitano intorno al mondo rosanero: a 82 anni è scomparso Franco Marchione, che ha lasciato una moglie e tre figli dopo aver a lungo combattuto contro una grave malattia.

Marchione ha lavorato nascosto dalle luci dei riflettori rappresentando però un vero e proprio pilastro nella storia recente del club, operando con estrema passione fin dai tempi di Renzo Barbera: quasi cinquanta anni durante i quali Marchione ha svolto qualsiasi ruolo. Dirigente sportivo delle giovanili, team manager, dirigente accompagnatore di quel Palermo spettacolare che con i suoi tanti talenti conquistò la prima storica qualificazione in Europa League: un vero e proprio tuttofare, uomo di fiducia a cui rivolgersi in qualsiasi momento per risolvere qualsiasi tipo di problema.

Il Palermo lo ha ricordato con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale: “Il Presidente Dario Mirri, l’Amministratore Delegato Rinaldo Sagramola e l’intera famiglia rosanero piangono la scomparsa del grande amico Franco Marchione, storico collaboratore e tifosissimo del Palermo Calcio“.

Dal primo anno di Maurizio Zamparini fino al nuovo Palermo di Dario Mirri e Tony Di Piazza, Franco Marchione aveva sempre mantenuto ottimi rapporti con la società e con i vari dirigenti, indossando costantemente la giacca con lo stemma del club rosanero manifestando costantemente la sua grande gioia e l’orgoglio di lavorare con la sua squadra del cuore. Ha vissuto i tanti cambi di proprietà, ha visto arrivare e andare via tutti i possibili acquirenti, ha vissuto in prima persona il fallimento sotto l’era Tuttolomondo e la conseguente retrocessione in Serie D e la nascita della nuova società. Con la quale aveva mantenuto stretti rapporti grazie al legame con l’attuale amministratore delegato, Rinaldo Sagramola, che recentemente gli aveva regalato la nuova divisa del Palermo.

Un uomo che ha dato sempre tutto al club rosanero, sempre disposto a fare follie per il bene della squadra. Come quella volta in cui Cavani si accorse di aver dimenticato il passaporto poco prima della partenza: “La squadra era all’aeroporto, aveva dimenticato il passaporto a casa e non avevamo le chiavi. D’accordo con lui sono andato a casa sua, ho sfondato la porta, ho preso il passaporto e gli ho permesso di scendere in campo“, ha raccontato tempo fa Marchione.

Alla sua persona sono legati molti aneddoti curiosi, come ad esempio quello relativo a Paulo Dybala: fu infatti proprio Marchione ad affibbiargli il soprannome di “U’ Picciriddu” quando, vedendolo per la prima volta in aeroporto, affermò: “Ma chistu è un picciriddu“. A testimoniare il grande affetto provato dall’attaccante argentino verso il dirigente, la Joya ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram commemorando il suo grande amico, il suo fratello maggiore. “Sarai sempre nel mio cuore amico. Non ti dimenticherò mai. Sarai sempre il numero 1, grazie mille di tutto Francuzzo“, ha scritto Dybala come didascalia alle due immagini.

Un compagno di squadra di Dybala al Palermo era Franco Vazquez, con qui la Joya ha costituito una delle coppie più spettacolari negli ultimi anni in Serie A e Serie B: “Riposa in pace amico mio, sempre nel mio cuore. Non ti dimenticherò mai“, ha scritto l’attaccante spagnolo sul suo profilo Instagram.

Josip Ilicic, adesso fantasista dell’Atalanta, che ha ricordato con un semplice ma commosso “Riposa in pace” il dirigente scomparso.