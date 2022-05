Adani: “Palermo-Padova finale giusta, contro l’Entella lo snodo. I tifosi…”

Le dichiarazioni rilasciate da Lele Adani, noto opinionista sportivo, in vista della sfida tra Padova e Palermo

"Sono contento perché ho parlato con questi calciatori quando sono andato a vedere l’Italia, avevano bisogno di una svolta. Palermo-Padova è la finale più giusta". Lo ha detto Lele Adani nel corso di una diretta su Bobo Tv. Nel dettaglio, l'ex calciatore dell' Inter , oggi opinionista sportivo, ha detto la sua sul cammino del Palermo ai Playoff di Serie C . Dopo aver battuto la Feralpisalò di mister Vecchi , i rosanero hanno staccato il pass per la finale. Domenica 5 giugno allo Stadio "Euganeo" e - salvo cambiamenti - domenica 12 giugno al "Renzo Barbera", la squadra di Silvio Baldini affronterà il Padova di Massimo Oddo , al fine di ottenere l'ultimo posto utile per la Serie B .

"Contro l’Entella ha vinto l'amore della gente. L’amore di quel pubblico ha cambiato le carte in tavola, perché quando erano sotto di due gol la partita era incanalata per i liguri. Al contrario, contro la Feralpisalò è stato un dominio, ma contro l'Entella c’è stato lo snodo. Il Palermo è una squadra che è felice di fare fatica", le sua parole. E sul tecnico Silvio Baldini ha aggiunto: "Prima di lui allo stadio andavano in tremila. Nel 2004 è stato esonerato perché non ha accettato alcune condizioni della buon anima di Zamparini. Poi è sempre andato ogni anno a Santa Rosalia, sapeva di ritornare", ha concluso Adani.