ACR Messina-Palermo, venerdì Filippi in conferenza stampa: live su Mediagol.it

Il Palermo si prepara a scendere in campo per il primo derby della stagione di Serie C 2021-2022.

Archiviato il successo della prima di campionato contro il Latina, i rosanero torneranno in campo per affrontare l'ACR Messina di Salvatore Sullo, per la seconda giornata del girone C di Lega Pro. Alla vigilia del match contro la compagine giallorossa, in programma sabato 4 settembre alle 17:30, il tecnico del Palermo FC, Giacomo Filippi, interverrà in conferenza stampa alle 13:30 di venerdì 3settembre.