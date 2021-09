Acr Messina-Palermo, solo un pareggio amaro nel derby: l’analisi di Filippi

Il Palermo non va oltre l'1-1 nel primo derby stagionale con l'ACR Messina: l'analisi di mister Giacomo Filippi.

Uno a uno. È questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia nella sfida contro l'ACR Messina, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C-Girone C. I giallorossi e la compagine rosanero si dividono la posta, alla luce delle reti messe a segno da Balde nel primo tempo e Soleri nella ripresa. Un match intenso, non certo spettacolare né particolarmente vibrante.

"Non mi è proprio andato giù l'approccio alla partita nel primo tempo, non è stato adeguato almeno nella prima frazione. In questa categoria non bisogna approcciarsi così alle gare; nel secondo tempo invece mi è piaciuta la mentalità. Abbiamo rischiato di vincere ma anche di perdere. Il pressing del Messina non era così alto, la colpa è stata nostra che non abbiamo attaccato bene gli spazi e ci alzavamo fuori tempo. Il gol che abbiamo rischiato di subire? Ci siamo distratti e noi non possiamo permetterci di fermarci e subire un'azione del genere. Poi, nella ripresa abbiamo alzato i ritmi ma in questo campo non ci si poteva aspettare di più, nel secondo tempo abbiamo avuto la determinazione di riprendere il risultato e probabilmente ci siamo allungati troppo per la voglia di vincerla", ha dichiarato il tecnico rosanero nella consueta conferenza stampa post-gara.

Il Palermo ha faticato non poco ad imporre temi e ritmi al match in avvio: poco dinamismo e movimento senza palla, amnesie difensive e un rigore fallito da Roberto Floriano al 49'. Un approccio al match a dir poco rivedibile, ma il punto conquistato in una giornata non certo brillantissima è certamente un dato da accogliere con moderata soddisfazione.

"Il derby è una partita e come tutte le partite può succedere che la prestazione offerta non sia delle migliori, il nostro errore è stato giocare poco da squadra e questo mi infastidisce molto. Se avessimo giocato da squadra, tenendo i reparti corti, avremmo potuto recuperare e intercettare molti palloni; questa è stata senza dubbio la parte negativa del match. Nell'intervallo ho detto poche parole, ho ricordato ai miei uomini che c'era ancora possibilità di ribaltare la gara visto che dopo un primo tempo terribile perdevamo solo 1-0, abbiamo aggiustato qualcosa tatticamente e siamo riusciti a reagire. La reazione della squadra nella ripresa mi è piaciuta, abbiamo finito in crescendo", ha concluso il coach originario di Partinico.