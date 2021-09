Acr Messina-Palermo, le pagelle dei quotidiani: Marong-Marconi flop, bene Perrotta

Ecco i voti dei quotidiani ai calciatori del Palermo e al tecnico Giacomo Filippi

Un Palermo a due facce. Dopo le due vittorie di fila centrate contro Picerno e Latina, in occasione della sfida valevole per la seconda giornata del Girone C di Serie C, la compagine rosanero ha conquistato appena un punto grazie alla rete messa a segno al minuto 20 del secondo tempo da Edoardo Soleri, subentrato al minuto 11 al posto di Jacopo Dall'Oglio. Un derby spigoloso e non particolarmente brillante sul piano del gioco e delle emozioni. Una prestazione che non ha convinto, soprattutto nei primi 45 minuti.