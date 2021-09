ACR Messina-Palermo, i convocati di Filippi per il derby: torna Marconi, c’è Perrotta

Manca poco al derby siciliano, ACR-Messina-Palermo, in programma domani, 4 settembre alle ore 17.30 allo stadio" Luigi Razza" di Vibo Valentia. Il tecnico rosanero, Giacomo Filippi, ha appena diramato la lista dei convocati per il delicatissimo match

Poco più di ventiquattro ore e sarà ACR Messina-Palermo, gara valevole per la seconda giornata del Girone C di Serie C, in programma domani, sabato 4 settembre, alle ore 17.30 allo Stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia. Sono 18 i calciatori rosanero convocati dall'allenatore Giacomo Filippi per la gara contro la compagine peloritana allenata dal tecnico Salvatore Sullo. Di seguito l'elenco completo diramato dal tecnico rosanero alla vigilia.