ACR Messina-Palermo 1-0: Balde sblocca il derby sull’ingenuità difensiva rosanero

ACR Messina vanti in chiusura di primo tempo grazie all'acuto di Balde che sfrutta l'ingenuità difensiva di Marconi. Derby spigoloso e modesto sul piano dei contenuti tecnici dopo i primi quarantacinque minuti

La sfida si accende dopo pochi minuti: Pelagotti esce male su inserimento centrale di Simonetti e si fa anticipare dall'incornata, troppo debole per gonfiare la rete ospite, del numero otto dei padroni di casa. Palermo che rispone con un bel destro secco dai venti metri di Dall'Oglio che chiama Lewandowski alla deviazione. La compagine di Filippi non sempre riesce a ricomporre la densità e si espone, talvolta, alle ripartenze giallorosse: Balde si insinua sul lato sinistro dell'ìarea di rigore e mette in mezzo per la deviazione di Di Stefano che non trova la porta. Almici si becca un'ammonizione per un'entrata vigorosa ed in ritardo in mezzo al campo. Episodio molto discusso intorno al minuto ventidue: Marconi sbaglia la misura del retropassaggio a Pelagotti e placca Balde lanciato a rete: i giallorossi invocano l'espulsione dell'ex Monza, l'arbitro decide di sanzionarlo con il cartellino giallo.