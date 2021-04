Accardi suona la carica: “Se dovesse servire giocherei anche in porta. Playoff? Può accadere di tutto”

“Obiettivo settimo posto? Pensiamo a vincere le gare che restano, poi si vedrà. Rispetto le scelte del tecnico, se serve sono pronto anche a giocare in porta. Non puoi stravolgere in pochi mesi la classifica, però non più ha senso guardare indietro per lasciarsi andare ai rimpianti. A inizio di stagione avevamo altri obiettivi. Ora siamo nei playoff e tutto può accadere. Possiamo giocarcela con tutti. Con le più forti diamo il meglio. Lo abbiamo anche dimostrato. Il destino è nelle nostre mani. Miglioriamo di giorno in giorno sul piano della continuità e Filippi tiene particolarmente a questo aspetto. Noi dobbiamo trovare e mantenere le giuste motivazioni. Fa piacere capire che l’allenatore ti stima e devo tenermi il posto più stretto possibile dimostrando di meritarlo. Rispetto le scelte, anche dure, di ogni tecnico e cerco caso mai di fargli cambiare idea sul mio conto. Lucca? Sicuramente un attaccante d’avvenire, completo, un gigante di due metri che sa anche giocare ed è veloce. Quando si parla di Floriano e Santana posso solo inchinarmi. Mario è la storia del Palermo e continua a scriverla ogni giorno; Roberto, a volte, è andato in panchina, ma è stato d’esempio nello spogliatoio e raccoglie i frutti di quanto seminato. E ci metto anche Crivello e Martin che stanno trovando meno spazio. A tutti e quattro rubo volentieri i segreti del mestiere”.