Accardi: “A Palermo realizzato un sogno che avevo sin da bambino”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex difensore del Palermo, Andrea Accardi, in merito all'esperienza vissuta con la maglia rosanero.

“A Palermo ho realizzato un sogno che avevo sin da bambino". Lo ha detto Andrea Accardi, ex calciatore rosanero oggi in forza alla Virtus Francavilla in Serie C. Il difensore palermitano ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni nel corso di “Passione Biancazzurra”, format di approfondimento calcistico andato in onda su Antenna Sud. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Andavo a vedere la squadra in curva e non pensavo di poter arrivare fino a questo punto. Con la rinascita abbiamo vissuto qualcosa di unico, lo stadio era sempre pieno. Che soddisfazione - ha affermato Accardi - Sono stato in panchina per l’addio di Dybala a Palermo. Mi allenavo con lui, Vazquez, Maresca: esperienza unica che mi ha fatto crescere tanto. Mister Iachini? Lo devo ringraziare perché è stato lui a portarmi in panchina in Serie A. Ricordo ancora quel giorno, non mi sembrava vero”.

Chiosa di Accardi sul proprio presente: "Ho scelto di tornare in D solo per il Palermo, sono sincero. Al mister della Virtus Francavilla ho detto che ero avvelenato, che avevo il fuoco dentro. Volevo la possibilità di rimettermi in gioco in Lega Pro”.

