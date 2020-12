Accardi: “A inizio stagione avevamo altri obiettivi, pensiamo gara dopo gara. Covid? Vi racconto la mia esperienza”

Andrea Accardi si racconta nel corso della lunga intervista concessa a Siamo Aquile in onda su Trm 13.

Il difensore palermitano nel corso di questa stagione ha dovuto lottare contro il Covid che è fortunatamente riuscito a sconfiggere. Il grande rammarico per la stagione in corso è senza dubbio l’aver mancato uno degli appuntamenti più importanti della stagione ossia il derby contro il Catania.

“Ho sempre detto che mi metto a disposizione del mister per poter fare tutti i ruoli, non ho una preferenza tra i due. C’è un allenatore che deciderà dove schierarmi e io farò sempre di tutto per rendere sempre nel miglior modo possibile. Gol presi a Foggia? Nel primo gol non ho lavorato con il reparto e ho sbagliato, sul secondo potevo dargli più fastidio anche se sono stato anche sfortunato perchè la palla mi è passata tra le gambe. Sono errori che si fanno, cercherò di limarli per non caderci di nuovo. Espulsione Marconi? Non ho visto bene la cosa, non credo che Ivan abbia fatto qualcosa poi l’arbitro ha deciso di espellerlo. I nostri obiettivi a inizio anno erano altri, adesso siamo in questa zona della classifica. Sappiamo che non siamo partiti benissimo, ma intanto dobbiamo pensare partita dopo partita e quindi ci concentriamo alla sfida di domenica contro la Vibonese poi penseremo al Bari. La società non ci fa mancar nulla, dobbiamo andare solo in campo e dimostrare il nostro valore. Coronavirus? So benissimo che non è facile, sono stato male i primi due giorni poi sono riuscito ad allenarmi in casa anche per trascorrere diversamente la giornata. Ad oggi è un nemico invisibile che stiamo combattendo e speriamo di poterlo annientare nel più breve tempo possibile, quando tornerà la normalità si apprezzeranno diversamente certe cose”.