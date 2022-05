LE PAGELLE DI VIRTUS ENTELLA-PALERMO 1-2. Luperini, Brunori e Massolo regalano la vittoria ai rosa

Il Palermo vince 2-1 in casa della Virtus Entella grazie alle reti di Luperini e Brunori , e mette in chiaro il proprio obiettivo in vista del ritorno al Barbera dove sabato (oer 21:00) ad attenderli ci sarà con molta probabilità il pubblico delle grandi occasioni.

Anche oggi è monumentale con alcune parate decisive che permettono ai rosa di chiudere la trasferta con un solo gol subito a fronte di tante conclusioni pericolose. Come nelle altre partite, agisce da libero dietro la difesa anticipando gli avversari su tutti i lanci lunghi. Sul gol non può nulla.

Sbaglia qualche palla sanguinosa in fase di impostazione e arriva in ritardo in fase di copertura ma fortunatamente i suoi errori vengono coperti dai compagni di reparto e dalle scelte cervellotiche degli avversari. Sul finale sale in cattedra e salva il risultato con alcuni interventi decisivi come quello in scivolata sul cross basso di Meazzi, con Barlocco libero sul secondo palo.