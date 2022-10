LE PAGELLE DI TERNANA-PALERMO 3-0. Rosa senza gioco, senza carattere e senza anima

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo crolla in casa della Ternana con tre sberle che stordiscono una squadra già confusa e con poche idee. Peggiore in campo l'intera difesa ma anche la guida tecnica per non aver saputo dare un'idea anche solo lontana di gioco alla squadra. Sabato prossimo contro il Pisa al Barbera ci sarà uno scontro diretto dove non sono ammessi passi falsi per non essere risucchiati nel vortice della retrocessione.

PIGLIACELLI 5

La rinvia quasi sempre di prima oppure la tiene pochi secondi se gli avversari sono lontani almeno dieci metri. Sul primo gol non può nulla perché viene preso in controtempo anche se per poco non riesce a intercettarla, sul raddoppio e sul 3-0 è inchiodato sulla linea di porta mentre facendo anche solo un passo in avanti avrebbe coperto lo specchio senza difficoltà.

MATEJU 4

Anello debole di una catena debole, prende anche l'iniziativa di calciare dalla distanza spedendo il pallone fuori dallo stadio. Da ritrovare o ricollocare in un assetto migliore.

NEDELCEARU 4,5

Poco carattere, poca leadership, tanta imprecisione ma ha anche dei difetti. Resta da capire se sia il mancato apporto dei centrocampisti a esporlo a figuracce oppure se siano semplicemente i suoi limiti tecnici.

MARCONI 4

Soffre maledettamente su tutti i palloni e quando riesce in qualche giocata, viene applaudito come quello scarso a cui riesce un numero che non ripeterà mai nella partitella del giovedì. Sul 3-0 si limita a guardare sfrecciare gli avversari senza nemmeno tentare l'intervento.

SALA 5,5

Finché è in campo crea qualche buona azione sulla fascia ma anche lui è un ingranaggio che si muove per conto proprio senza nessuna logica. BUTTARO (dal 33') 5 col suo ingresso il Palermo punge un po' di più, ma è solo un fuoco di paglia perché anche lui si assesta sulla mediocrità generale della squadra dopo poco.