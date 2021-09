LE PAGELLE DI TARANTO-PALERMO 3-1: difesa da incubo e carattere non pervenuto

Il Palermo crolla 3-1 in casa del Taranto dopo una prestazione disastrosa sotto tutti i punti di vista. Gioco inesistente, poco carattere e lacune tattiche evidenti soprattutto sulle palle inattive dove la difesa mista non dà le dovute garanzie. Prima della partita di domenica in campionato contro il Catanzaro, c'è la sfida di mercoledì in Coppa Italia contro il Monopoli. Occorre cambiare marcia.