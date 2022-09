LE PAGELLE DI REGGINA-PALERMO 3-0. Rosa cantiere aperto, ma quanti errori elementari al Granillo

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo crolla sotto i colpi della Reggina che vince 3-0 grazie ai gol di Fabbian, Menez e Liotti. Rosa senza identità e senza anima ma oggi mister Corini ha tante attenuanti visto che la maggior parte dei ragazzi ha giocato insieme solo per qualche allenamento prima di scendere in campo al Granillo. Venerdì sera al Barbera contro il Genoa servirà il miglior Palermo della stagione per evitare brutte figure.

PIGLIACELLI 5,5

Sui primi due gol non può nulla: l'1-0 da mezzo metro, il 2-0 con un siluro all'incrocio dei pali. Sul terzo sembra poco reattivo ma al rallentatore si nota una leggera deviazione di Nedelcearu. Bene come sempre in fase di impostazione.

BUTTARO 6,5

Unica nota positiva di una giornata da dimenticare, attacca e difende macinando chilometri su chilometri e salva il risultato in almeno due nitide occasioni (su un tiro di Rivas a inizio ripresa e su un traversone basso di Menes che sarebbe arrivato sui piedi di Rivas). Sul 3-0 poteva fare di più.

BETTELLA 4

Deve ancora ambientarsi, è chiaro, però certi errore di posizionamento e scelta di tempo sono da penna blu. Sul finale mette la ciliegina sulla torta con un secondo giallo dopo un fallo evitabile su Cicerelli.

NEDELCEARU 4,5

Gioca come quando in allenamento devi stare fermo per fare provare lo schema all'avversario che puntualmente gli riesce. Dopo una prima partita da leader incontrastato della difesa, si è perso per strada. Il campionato è lungo e avrà tempo per riscattarsi.

MATEJU 4

Regala di fatto il vantaggio agli avversari guardando il pallone invece di usare la visione periferica per accorgersi del taglio elementare di Fabbian. Anche e soprattutto per lui non mancano le attenuanti, ma adesso occorre lavorare a testa bassa per trovare l'assetto giusto in difesa. SALA (dal 68') 5 spettatore non pagante della gara, entra col Palermo in superiorità numerica e si limita a guardare la manovra della Reggina senza nemmeno provare a disturbare i portatori.