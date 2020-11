LE PAGELLE DI PALERMO-PAGANESE 2-1. Saraniti in gol anche oggi, i rosa continuano a volare

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo batte al Barbera una Paganese ben messa in campo e che punta decisamente ai playoff. Rosa bravi a chiuderla dopo appena trenta minuti con le reti di Rauti e Saraniti. Mercoledì nuovamente in casa (15:00) ma questa volta contro il Potenza.

PELAGOTTI 6

Sul gol resta troppo fermo sulla linea di porta ma probabilmente non si aspettava che Schiavino fosse totalmente libero sul palo. Nel resto della partita non si sporca i guantoni.

ALMICI 7

Confeziona un assist perfetto per Saraniti e partecipa sempre alla costruzione del gioco con passaggi precisi e punizioni velenose. Bene anche in fase difensiva dove chiude sempre la diagonale rubando spazi agli avversari.

PALAZZI (dal 30′) 6,5

Gioca appena mezz’ora ma dimostra anche oggi di meritare la maglia da titolare più di altri in quel ruolo. PERETTI (dal 30′) 6 va in difficoltà su Diop ma complessivamente disputa una prestazione positiva compensando errori con interventi puliti e puntuali soprattutto sulle palle alte.

MARCONI 6,5

Soffre la rapidità di Diop ma svolge il suo compitino in maniera ordinata.

CORRADO 6,5

Esce al 55′ per un fastidio muscolare ma fino a quando è in campo, con la sua corsa riesce ad accorciare i reparti consentendo ai rosa di ripartire con più tranquillità. CRIVELLO (dal 55′) 6,5 entra subito in partita con un intervento decisivo dentro l’area piccola, ma sale in cattedra sul finale spegnendo le azioni più pericolose con interventi decisi e regolari.