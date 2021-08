LE PAGELLE DI PALERMO-LATINA 2-0. Il Palermo vince e convince, buona la prima!

Il Palermo vince 2-0 contro il Latina e convince nella gara d'esordio dell'ostico Girone C di Serie C. Buone trame di gioco e ottime individualità per una squadra che è andata in difficoltà solo su errori personali. Sabato prossimo si giocherà il primo derby del girone contro l'ACR Messina.

Fin quando il Latina non spinge, gioca una partita ordinata ed è bravo soprattutto sulle palle alte; non appena gli avversari alzano il ritmo, va in confusione e prima regala un pallone a Jefferson (che la spara sul palo a tu per tu con Pelagotti) e poi non entra con la dovuta cattiveria sullo stesso avversario che vince il rimpallo e va al tiro da pochi passi.