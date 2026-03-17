Di Nicholas Barone
Le Pagelle
LE PAGELLE DI PALERMO-JUVE STABIA 2-2. I rosa sciupano una grande occasione dopo aver rimontato la gara
Il Palermo pareggia contro la Juve Stabia, concludendo così la striscia di vittorie in casa. I rosa, dopo aver recuperato il vantaggio campano del primo tempo, hanno sciupato l'occasione di portarsi, per una notte, al terzo posto in classifica, subendo il 2-2.
JORONEN 6
Non deve compiere interventi miracolosi, la Juve Stabia tira poco. Due gol subiti, ma senza troppe colpe.
CECCARONI 5
Appare poco lucido in impostazione e in fase difensiva, sbaglia tanto rispetto al suo solito. Grave l'errore, in collaborazione con Augello, che porta al gol di Mosti per il 2-2 avversario. MAGNANI (dall'84) S.V.
BANI 6.5
Sigla il secondo gol in rosanero, mettendo il rete il pallone del momentaneo vantaggio. Soffre la velocità di Okoro e Cacciamani, ma riesce a gestirli.
BERESZYNSKI 5.5
Si fa vedere poco in fase di impostazione, non rientrando quasi mai nel vivo del gioco. LE DOUARON (dal 46') 5 Il francese oggi crea solo caos non giustificato.
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