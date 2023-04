LE PAGELLE DI PALERMO-COSENZA 0-0. Occasione sprecata e treno playoff più lontano

Il Palermo butta alle ortiche la possibilità di restare attaccato al treno dei playoff, pareggiando in casa contro un Cosenza dalla seconda peggior difesa della serie cadetta. Sabato prossimo i rosa giocheranno contro il Venezia per provare a rubacchiare punti preziosi sull'ultimo posto per i playoff che appare sempre più lontano.

In difesa svolge il compitino ma potrebbe fare molto di più in fase offensiva dove mancano le sue sgroppate sulla fascia. Nella ripresa si vede per un tiro da fuori area che però finisce in curva.