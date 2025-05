LE PAGELLE DI PALERMO-CARRARESE 1-1. Un pari e tanta delusione, ma adesso inizia il vero campionato dei rosa

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo pareggia contro la Carrarese e scivola all'ottavo e ultimo posto utile per i playoff, con la flebile speranza di un altro miracolo sportivo. Sabato in casa della Juve Stabia, il Palermo dovrà avere tutt'altra mentalità rispetto a questo scialbo Palermo senza anima che è riuscito a pareggiare contro una squadra in vacanza e che per di più ha giocato quasi 40 minuti in inferiorità numerica.

AUDERO 6

Non può nulla sul tiro a giro che lo scavalca in altezza, ma salva il risultato più volte grazie a soprattutto a un ottimo senso della posizione.

DIAKITÈ 4

Appare fragile e insicuro in difesa e non lascia minimamente il segno in avanti. La condizione fisica e la fiducia nei propri mezzi sembrano ai minimi storici, e questo lo porta spesso a giocare con eccessiva prudenza, limitandone l’efficacia complessiva. PIEROZZI (dal 74') 5 si vede solo quando nei secondi finali manda il pallone in fallo laterale vanificando l'assalto dei compagni.

BANIYA 4,5

Gli avversari hanno un altro passo rispetto a lui che quando viene puntato non becca quasi mai la palla. Concede inoltre troppi spazi agli avversari finendo per esporsi a inutili uno contro uno che perde regolarmente quando viene puntato in velocità.

NIKOLAOU 4,5

Una gomitata rischiosa e immotivata su Torregrossa gli vale il giallo e la squalifica per la prima partita dei playoff. Al di là dell'episodio, è sempre in ritardo e non trasmette sicurezza. CECCARONI (dal 46') 6 unica nota rosa di una serata nera, dimostra di stare bene fisicamente.