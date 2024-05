LE PAGELLE DI PALERMO-ASCOLI 2-2. Due punti persi e tanti rimpianti contro un avversario modesto

1 di 3

DIFESA

Foto IPP/Pasquale Ponente Palermo 27/04/2024 Calcio Campionato di Serie B 2023/2024 Palermo - Reggiana nella foto Brunori Matteo Italy Photo Press - World Copyright

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo si fa pareggiare in rimonta per due volte da un Ascoli che gioca una partita modesta ma che pesca due jolly con due conclusioni imparabili di Caligara. Venerdì sera contro il Sudtirol i rosa devono vincere in trasferta per non rischiare di giocare i playoff fuori casa.

DESPLANCHES 6

Sul primo gol sfiora solamente la conclusione potente di testa di Caligara - anche se l'impressione è che parta leggermente in ritardo -, sul secondo, il tiro è talmente forte che nel momento in cui si tuffa, il pallone è già oltre la linea di porta. Nel resto della partita non deve fare gli straordinari ma dimostra sicurezza soprattutto in fase di impostazione. Rispetto a Pigliacelli non si è visto un salto di qualità evidente, ma il tempo è dalla sua parte.

DIAKITÈ 5,5

Schierato sulla carta come esterno di centrocampo, attacca gli spazi e prova anche qualche taglio che però conclude in maniera goffa. Il pallone spedito in curva da dentro l'area piccola dopo una bella azione di Brunori, è l'emblema delle potenzialità ma anche dei limiti dell'ex Ternana che però mette lo zampino sul 2-1 con un lancio preciso per la sponda di Soleri.

LUCIONI 6,5

Sempre attento, non può nulla sui gol che nascono in porzioni di campo non di sua diretta competenza. Da applausi il lancio per Soleri dopo appena un minuto che innesca il gol di Brunori.

NEDELCEARU 6

Non è impeccabile ma prova a tenere alta la linea della difesa riducendo gli spazi all'attacco dell'Ascoli. Sui gol nemmeno lui ha colpe specifiche. STULAC (dall'82') S.V.

CECCARONI 5,5

Sul pari di Caligara non ha la prontezza di accorciare sul primo palo, lasciando un buco al centro della difesa. Nel resto della partita alterna buoni movimenti difensivi a sbavature sanguinose. MARCONI (dall'82') S.V.

LUND 5,5

Non particolarmente presente in fase offensiva, sul gol chiude la diagonale quando Caligara ha già tolto le ragnatele dall'incrocio. Un passo in avanti rispetto alla disastrosa precedente prestazione ma ancora lontano da una forma accettabile.