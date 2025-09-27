Di Fabrizio Anselmo
LE PAGELLE DI CESENA-PALERMO 1-1. Un punto e tante certezze per i rosa di Inzaghi
Il Palermo pareggia in casa del Cesena in una partita giocata con ordine e disciplina, dove probabilmente è mancata la giocata individuale capace di spostare l’inerzia della gara, ma la prestazione resta solida e più che positiva. Si torna in campo martedì sera per il big match del Barbera contro il Venezia.
JORONEN 6
Sul gol arriva a pochi centimetri dall'intercetto, ma non ha colpe specifiche. Nel resto della partita compie parate di ordinaria amministrazione trasmettendo la solita sicurezza.
PIEROZZI 6
Un salvataggio a inizio del secondo tempo su Shpendi che vale quanto un gol, poi tanta corsa e un paio di cross ben calibrati che avrebbero meritato maggior fortuna. Sul gol sbaglia l'intervento su Berti rischiando il rigore prima della ribattuta di Blesa.
BANI 7,5
Segna la rete del pari con un tempismo da attaccante puro, difende con attenzione e attacca gli spazi con intelligenza. Una prestazione completa per un giocatore di categoria.
CECCARONI 7
Preciso e puntuale in ogni lettura difensiva, non sbaglia una diagonale e tiene sempre alta l’attenzione della linea, comandando fuorigioco e raddoppi.
