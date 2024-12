LE PAGELLE DI CARRARESE-PALERMO 1-0. Doveva essere la partita del rilancio, ma è l’ennesima caduta

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo perde in casa di una Carrarese che si limita ad appoggiare in rete un retropassaggio folle di Gomes in collaborazione con un'uscita altrettanto sconsiderata di Desplanches. Sabato prossimo contro il Catanzaro non sono ammessi altri passi falsi.

DESPLANCHES 5,5

Dopo un primo tempo da spettatore, nella ripresa sale in cattedra salvando con parate di puro istinto la porta del Palermo fino al regalo concesso in collaborazione con Gomes che gli vale un punto in meno.

DIAKITÈ 5,5

Nel primo tempo è attento in fase di copertura e limita le discese lasciando spazio a Insigne sulla corsia destra (che però non sfrutta). Nella ripresa cala fisicamente e concede tante palle sporche agli avversari in zone calde del campo.

BANIYA 6

Bravo sulle palle alte, imposta con lucidità in fase di possesso e spesso si va vedere in avanti per dare maggiore peso alla squadra sulle palle inattive. Sul gol non ha particolari responsabilità.

NIKOLAOU 4,5

Fin quando la Carrarese gioca a ritmi bassi senza verticalizzare, Nikolaou è uno dei più positivi. Nella ripresa però gli avversari capiscono che per segnare si deve attaccare, e lì si iniziano a vedere tutti i suoi limiti tecnico-tattici: verso l'ora di gioco rilancia sull'avversario una palla spiovente innocua prima dell'uscita tempestiva di Desplanches, ma la vera chicca è in occasione del gol, quando fa un pallonetto alla Totti ma con i piedi di Nikolaou che diventa un passaggio per il portiere avversario che senza pensarci due volte lancia il proprio attaccante con la difesa del Palermo ancora in avanti dopo un calcio d'angolo.

CECCARONI 6

Salva il risultato al 65' su Shpendi ma non può nulla sullo stesso attaccante della Carrarese in occasione del gol quando per pochi centimetri non riesce a intercettare il passaggio di Gomes prima dell'appoggio a porta vuota di Shpendi