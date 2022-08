LE PAGELLE DI BARI-PALERMO 1-1. Valente segna, ‘Brohgba’ cuce i reparti ma la difesa soffre troppo

Il Palermo torna da Bari con un punto prezioso che conferma le potenzialità della squadra ma che ne esalta anche i limiti. Rosa in vantaggio con Valente su assist di Floriano e pareggio Bari con Cheddira su assist di Antenucci . Sabato prossimo al Barbera contro l' Ascoli vedremo tanti volti nuovi e capiremo qualcosa in più di questa squadra.

Non blocca un pallone ma è incredibilmente efficace sulle conclusioni velenose degli avversari. Sul gol non può nulla mentre sul pallonetto di Cheddira è colpevolmente all'altezza del dischetto dopo uno svarione di Marconi.

Salva due volte il risultato, prima su Antenucci e poi su Folorunsho, e fin quando ha le energie si sovrappone sulla fascia servendo buoni palloni (come quello per Elia a inizio gara) o dando uno sbocco in più alla manovra. Cala alla lunga e lo si vede in maniera particolare sul gol dove viene preso in mezzo dal taglio di Cheddira.