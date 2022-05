Playoff Serie C, la scheda del Padova di Oddo: da Ceravolo a Chiricò e Donnarumma

Dalla Supercoppa di Serie C vinta al finale di campionato amaro. La scheda del Padova in vista del secondo turno nazionale dei playoff

Una delle formazioni più temibili, per il Palermo e non solo, in questi playoff di Serie C è senza dubbio il Padova. I biancoscudati sono arrivati secondi nel proprio girone di Serie C dopo aver fatto a "sportellate" in cima alla classifica con il Sudtirol, con il primato conquistato alla fine dalla compagine altoatesina. Una sorta di premio di consolazione, almeno fino a questo momento, è proprio la Coppa Italia Serie C, conquistata proprio battendo in finale il Sudtirol.

Dopo il pareggio nello scontro diretto nella penultima giornata della regular season tra Padova e Sudtirol, è arrivato l'harakiri da parte della compagine allenata da Massimo Oddo in casa contro la Virtus Verona, con la contemporanea vittoria degli altoatesini contro la Triestina al "Nereo Rocco".

L'organico del Padova è tra i più pregiati della categoria. Non è un caso che il club veneto abbia raccolto la bellezza di venticinque vittorie, dieci pareggi e solamente tre sconfitte in tutto il campionato; sessanta i gol realizzati a discapito di ventisei subìti. Una formazione così continua nei propri risultati sarebbe potuta essere una "schiacciasassi" in altri gironi ma non con la concorrenza del Sudtirol. La rosa biancoscudata presenta il giusto mix di giovani di talento e di esperti che hanno militato anche in categorie superiori ben figurando.

Tra i nomi che più risaltano possiamo notare quello di Fabio Ceravolo, capocannoniere del club con undici reti realizzate. L'ex attaccante tra le altre di Atalanta, Parma e Benevento, ha disputato buona parte della propria carriera tra la Serie A e la Serie B, concedendosi la Serie C arrivato alla soglia dei 35 anni. Ceravolo si potrebbe considerare come la controparte del girone A di Mirko Antenucci, bomber che presenta le stesse caratteristiche e che ha condotto il Bari al vertice del girone C.

Condivide il titolo di capocannoniere, almeno per il momento, Cosimo Chiricò. Il classe 1991 è stato spesso mandato in prestito dal Lecce in attesa di trovare una squadra a lui congeniale. Dopo un lungo "matrimonio" con i salentini interrottosi nel gennaio del 2019, Chiricò ha fatto parte della rivelazione Monza in Serie C, vincendo proprio il girone A da protagonista. Dopo la sfortunata parentesi all'Ascoli, l'attaccante brindisino ha fatto tappa a Padova nel calciomercato invernale della stagione 2020/2021 in prestito con diritto di riscatto, affermandosi tra i titolari dei biancoscudati e venendo dunque acquistato a titolo definitivo.

Oltre ai capocannonieri, sono tanti i giocatori di valore presenti nel Padova, a partire dal portiere Antonio Donnarumma, fratello dell'estremo difensore del Paris Saint-Germain ed ex Milan. Un altro nome importante è quello di Arlind Ajeti, ex difensore centrale di Torino e Crotone tra le altre. Uno dei pilastri del centrocampo del Padova è Enej Jelenič, ex Livorno e Carpi e sempre insidioso con le conclusioni dalla distanza.