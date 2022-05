Playoff Serie C, la scheda del Padova di Oddo: percorso, modulo e leader in campo

Padova-Palermo sarà la finale dei playoff di Serie C. Questa la scheda della formazione biancoscudata allenata da Massimo Oddo

Il Padova ha conquistato per il secondo anno consecutivo la finale dei playoff di Serie C. Nel minitorneo dell'annata precedente, i biancoscudati persero contro l'Alessandria ai calci di rigore. Il destino ha voluto che nella stagione successiva, proprio i piemontesi neopromossi tornassero nuovamente in Lega Pro, mentre i veneti avranno una nuova chance per approdare in Serie B. Nella stagione attuale del Padova risulta già un trofeo: si tratta della Coppa Italia di Serie C vinta in finale contro il Sudtirol.

Il percorso del Padova dell'annata 2021/2022 ai playoff è cominciato direttamente dal secondo turno della fase nazionale contro la Juventus Under 23. La gara d'andata si è conclusa con un tirato 0-1 in favore dei veneti, firmato dal solito Chiricò. Nella partita di ritorno all'"Euganeo", i giovani bianconeri allenati da Lamberto Zauli hanno messo in seria difficoltà i biancoscudati, portandosi in vantaggio nella prima frazione di gara. Con i risultati speculari, grazie al miglior piazzamento è stata la squadra di Oddo a strappare il ticket per le final four. Big match in semifinale del minitorneo contro il Catanzaro, con uno 0-0 al "Ceravolo" che ha rimandato il discorso qualificazione alla gara dell'"Euganeo". Nella sfida di ritorno, i calabresi si sono portati in vantaggio nel primo tempo, subendo però una rimonta nei minuti finali con il calcio di punizione decisivo di Chiricò.

I giocatori biancoscudati diffidati e che dunque potrebbero saltare la gara di ritorno al "Renzo Barbera" contro il Palermo sono dodici: Della Latta, Hraiech, Dezi, Kirwan, Ajeti, Gasbarro, Pelagatti, Ronaldo, Germano, Santini, Jelenic e Bifulco. Tuttavia, tra questi calciatori bisogna escludere Niko Kirwan, a causa degli impegni nazionali del centrocampista laterale, convocato dalla sua Nuova Zelanda. Una pedina importante in meno per il tecnico Oddo, visto che Kirwan ha raccolto nell'attuale stagione, playoff compresi, trenta presenze condite da quattro reti.

Una svolta sul piano mentale ed agonistico sulla stagione del Padova è arrivata nel momento in cui è arrivato in panchina proprio Massimo Oddo, con il parallelo lavoro svolto dall'esperto direttore sportivo ex Milan Massimiliano Mirabelli, i quali hanno rispettivamente rilevato il tecnico Massimo Pavanel e l'ex DS del Palermo Sean Sogliano. Oddo ha riproposto il 4-3-3 vincente che gli consegnò la promozione a Pescara, in quel caso in Serie A, sfruttando le doti offensive dei propri pupilli quali Chiricò e Ceravolo.

L'organico del Padova è tra i più pregiati della categoria. Non è un caso che il club veneto abbia raccolto la bellezza di venticinque vittorie, dieci pareggi e solamente tre sconfitte in tutto il campionato; sessanta i gol realizzati a discapito dei soli ventisei subiti. La rosa biancoscudata presenta il giusto mix di giovani di talento e di calciatori esperti che hanno militato anche in categorie superiori ben figurando.

Tra i nomi che più spiccano vi è quello di Fabio Ceravolo, capocannoniere del club con undici reti realizzate. L'ex attaccante tra le altre di Atalanta, Parma e Benevento, ha disputato buona parte della propria carriera tra Serie A e Serie B, concedendosi la Serie C arrivato alla soglia dei 35 anni. Condivide il titolo di capocannoniere Cosimo Chiricò. Il classe 1991 è stato spesso mandato in prestito dal Lecce in attesa di trovare una squadra a lui congeniale. Dopo un lungo "matrimonio" con i salentini interrottosi nel gennaio del 2019, Chiricò ha fatto parte della rivelazione Monza in Serie C, vincendo proprio il girone A da protagonista. Dopo la sfortunata parentesi all'Ascoli, l'attaccante brindisino ha fatto tappa a Padova nel calciomercato invernale della stagione 2020/2021 in prestito con diritto di riscatto, affermandosi tra i titolari dei biancoscudati e venendo dunque acquistato a titolo definitivo.

Oltre ai capocannonieri, sono tanti i giocatori di valore presenti nel Padova, a partire dal portiere Antonio Donnarumma, fratello dell'estremo difensore del Paris Saint-Germain ed ex Milan. Uno dei pilastri del centrocampo del Padova è Ronaldo Pompeu da Silva, specialista dei calci piazzati, nonché capitano e leader della formazione veneta. Restando in mediana, il profilo di Jacopo Dezi è sicuramente uno dei più interessanti. Si tratta di un centrocampista agile, abile nelle conclusioni dalla distanza ed è senza dubbio un acquisto azzeccato dello scorso calciomercato invernale. Infine, Salvatore Monaco è un membro importante del reparto arretrato, offrendo esperienza, solidità ed aggressività, con quest'ultima che è costata cara al classe 1992 nel corso della stagione, visti gli otto cartellini ricevuti di cui uno rosso.