Playoff C, FeralpiSalò-Palermo su Sky: programmazione e telecronisti della final four

La compagine rosanero allenata da Silvio Baldini, tornerà sul bouquet degli abbonati al pacchetto Calcio di Sky, nei due match contro la FeralpiSalò

La Serie C torna in campo per la semifinale dei playoff 2021-2022. Tra mercoledì e domenica 29 maggio andranno in diretta su Sky Sport nell'ambito della partnership con il noto network satellitare. Si parte con le gare d'andata: FeralpiSalò-Palermo e Catanzaro-Padova, per poi concludere con le gare di ritorno.