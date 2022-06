Palermo-Padova, tutti a disposizione per Oddo: le ultime dal campo biancoscudato

Ripresa degli allenamenti per il Padova in vista del ritorno della finale dei playoff di Serie C contro il Palermo

Come riporta Trivenetogol, tutti a disposizione per il tecnico ex Pescara, con il gruppo hanno lavorato anche Ronaldo, Germano e Jelenic, così come Cissé. Unico assente il lungodegente Busellato. Con i compagni in campo anche Ajeti, che sarà però squalificato per la gara contro i rosanero.