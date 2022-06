Palermo-Padova, tegola per Oddo: Cissè out per la finale playoff, Della Latta…

Le ultime dall'allenamento del Padova in vista della finale playoff contro il Palermo: stagione finita per Cissè, tegola per Oddo

Prosegue il cammino verso l'ultimo atto dei playoff di Serie C , ossia la sfida del "Renzo Barbera" tra Palermo e Padova , che vale la promozione in B.

Emergono novità nella giornata di oggi relative all'allenamento dei biancoscudati, in campo oggi sul terreno della Guizza. Come riportato da Trivenetogol, ha partecipato interamente all'allenamento Simone Della Latta, che a inizio settimana aveva accusato un affaticamento muscolare. Stagione finita invece per Karamoko Cissè, che non ci sarà nella trasferta di Palermo al pari del lungodegente Busellato, oltre allo squalificato Ajeti.