Palermo-Padova, Succi: “Le due squadre nel mio cuore. Patavini superiori ai rosanero”

Davide Succi , ex giocatore del Palermo , segnando 7 gol in 30 presenze tra l'anno 2008 ed il 2010 in Serie A , ha parlato della prossima finale dei playoff di Serie C tra i rosanero ed il Padova ad oggi allenato da Massimo Oddo , uscito sconfitto all'andata allo stadio Euganeo grazie alla rete di Roberto Floriano , che ha siglato il definitivo 0-1. In attesa del match decisivo del prossimo 12 giugno, Succi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Tuttincampo Spogliatoi, in onda su Tv7 Triveneta:

"Padova e Palermo sono due squadre che sono entrate nel mio cuore. Mi è dispiaciuto molto non essere stato all’Euganeo domenica. Avevo intenzione di venire, mi ero già sentito con alcuni amici poi non ce l’ho fatta. L’affetto che sento ancora da parte della gente è sicuramente contraccambiato. Ho un legame forte con la piazza per tutto quello che ho vissuto - riporta Il Mattino di Padova - da un girone d’andata pazzesco a un infortunio sfortunatissimo. Mi piacerebbe un giorno tornare a Padova in un’altra veste, sarebbe un sogno. Che partita è stata? Equilibrata. Il Palermo è passato in vantaggio grazie a un episodio e ha cambiato completamente il corso della gara. Il Padova è riuscito a creare qualche occasione ma non ha concretizzato. Ho visto due squadre in forma per essere giugno. In gare così gli episodi fanno la differenza e il Palermo è riuscito a portarli dalla propria parte. Secondo me il Padova ha qualcosa in più del Palermo sotto l’aspetto della profondità della rosa e anche della qualità individuale. Ha diversi giocatori che possono risolvere la partita da soli. Lo scenario è aperto anche se, come dicevo prima, ci sono tanti dettagli che possono fare la differenza in una finale. Come successo all’andata un episodio può cambiare tutto".