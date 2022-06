Palermo-Padova, Sforzini: “Brunori? Dovrebbe restare in rosanero. Baldini e Oddo…”

Ferdinando Sforzini , ex attaccante del Palermo , con cui ha giocato nella stagione 20/21 in cui ha siglato 5 reti in 14 apparizioni. Il centravanti capitolino ai microfoni di Eleven Sports, si è espresso a pochi minuti dall'inizio della finalissima playoff di Serie C, che vede a confronto i rosanero di Silvio Baldini , terza forza del girone C, ed il Padova di Massimo Oddo arrivato clamorosamente secondo nel girone A alle spalle della Sudtirol. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Personalmente mi aspettavo potessero lottare per la B, conoscendo l'assetto societario. Nel giro di poco tempo mi sarei aspettato di tornare ai grandi palcoscenici. Brunori? Sicuramente può ambire a categorie superiori però se posso dare un consiglio, se dovesse andare bene questa sera poi dovrebbe restare a Palermo. Quando è entrato Ceravolo insieme a Cissé la partita è cambiata, è una pedina importante per Oddo. Io adesso sono un direttore sportivo e spero di intraprendere nuove esperienze. Matrimonio Brunori? Appoggio il pensiero di Baldini, è stato un bene farlo sposare così è contento. Chi la spunterà tra Baldini e Oddo? La tattica passa in secondo piano, qua è una questione di grinta e testa. Poi c'è anche l'entusiasmo. Pronostico per stasera? Queste sono partite talmente particolare che basta un episodio per stravolgere tutto. Sarà una partita bellissima da guardare e ce la godremo fino in fondo"