Palermo-Padova, settore ospiti: il dato aggiornato dei biglietti venduti

La finale di ritorno dei playoff di Serie C fra Palermo e Padova è in programma domenica sera al "Renzo Barbera"

Prosegue la preparazione del Padova verso la finale di ritorno dei playoff di Serie C contro il Palermo. E continua contestualmente la vendita dei tagliandi per assistere alla gara dal settore ospiti. Come nelle precedenti partite giocate dalla squadra di Silvio Baldini fra le mura amiche, il "Renzo Barbera" sarà sold-out. Questa volta, però, è prevista anche una discreta affluenza da parte dei tifosi biancoscudati.