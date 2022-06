Palermo-Padova, Mutti: “Il team di Oddo ha tutte le possibilità di conquistare la B”

Bartolo Mutti, tecnico del Palermo nella stagione 2011-2012, da subentrato nel campionato di Serie A, riuscì a raggiungere la salvezza, classificandosi al sedicesimo posto in graduatoria. L'ex rosanero, in vista della sfida dei siciliani nella giornata di domani contro il Padova, valida per la finale playoff di Serie C, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Corriere del Veneto. Di seguito le sue parole: