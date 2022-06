Palermo-Padova, espulso Ronaldo tra i veneti per una testata ai danni di Perrotta

Durante la finale di ritorno della finale playoff di Serie C tra il Palermo di Silvio Baldini ed il Padova di Massimo Oddo, è stato estratto un cartellino rosso ai danni del club biancoscudato al minuto 57'. Il calciatore allontanato dal rettangolo verde è Ronaldo, capitano dei veneti, per una testata rifilata al giocatore rosanero, Perrotta quando il gioco era fermo per un calcio d'angolo a favore dei siciliani, questo non ha permesso l'assegnazione del calcio di rigore alla compagine dell'ex Carrarese.