Palermo-Padova, aggiornamento settore ospiti: emessi 357 tagliandi

Nuovo aggiornamento per quanto riguarda la vendita dei tagliandi nel settore ospiti del "Renzo Barbera" per la sfida tra Palermo e Padova

Prosegue il cammino verso la finale di ritorno dei playoff di Serie C tra Palermo e Padova. Come nelle precedenti sfide dei rosanero nei playoff, il "Renzo Barbera" sarà praticamente sold-out. Questa volta però prevista una discreta affluenza anche da parte dei tifosi ospiti, in questo caso i biancoscudati.