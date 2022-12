Padova, Torrente verso la panchina dei biancoscudati: l’ex Gubbio sostituirà Caneo

In seguito all'esonero di Bruno Caneo, in casa Padova sembra tornare nuovamente la luce. Vincenzo Torrente, selezionato dalla società veneta come tecnico dall'identikit perfetto per risollevare le sorti della compagine biancoscudata, secondo quanto riportato da TMW, sembra essere vicino alla risoluzione del suo contratto con il Gubbio, per poi approdare ufficialmente alla guida dei patavini.