Padova, Torrente: “Ho vinto due campionati, sogno il tris. Playoff percorso nuovo”

Vincenzo Torrente , tecnico del Padova , è intervenuto ai microfoni di Telenuovo in vista del finale di stagione nel girone A di Serie C , nel quale i veneti sono piazzati al settimo posto a quota cinquanta punti. Di seguito, le parole dell'allenatore biancoscudato.

"Dobbiamo inanellare almeno due vittorie di fila, perché da quando sono arrivato non ci siamo mai riusciti. E poi, cosa più importante, serve guadagnare la matematica qualificazione ai playoff: a quel punto potremmo giocare con la testa più sgombra e trarne benefici, anche perché ai playoff si azzera tutto e inizia un percorso nuovo. Di 17 partite che ho allenato ne ho perse solo due, quindi a conti fatti manca soltanto qualche successo casalingo in più che avremmo anche meritato per quanto espresso. Io credo che il vero Padova sia quello visto nel secondo tempo contro il Sangiuliano: devo ringraziare i tifosi che dopo un brutto primo tempo non hanno mugugnato ma ci hanno incitato anche al rientro dagli spogliatoi. Io personalmente ho vinto due campionati, e sogno di centrare il tris in una piazza così importante come Padova"