Padova, tegola per Oddo: Kirwan salta la doppia finale col Palermo. I dettagli

Verso la Finale dei playoff di Serie C, il caso Kirwan tiene banco in casa Padova. Il centrocampista neozelandese salterà il doppio confronto contro il Palermo. Il centrocampista assente per un'amichevole in vista degli spareggi per Qatar 2022

Mediagol ⚽️

Saranno Padova e Palermo a contendersi l'ultimo posto disponibile per accedere alla Serie B 2022-2023. Dopo i rispettivi successi nei match di ritorno delle Final Four playoff contro Catanzaro e FeralpiSalò, biancoscudati e rosanero si sfideranno nel doppio confronto che decreterà la vincitrice degli spareggi promozione.

Feste ed entusiasmo alle stelle nelle rispettive piazze, tra il Veneto e la Sicilia, dove fino a tarda notte caroselli di tifosi si sono susseguiti nelle maggiori piazze e strade di Padova e Palermo per festeggiale l'approdo di entrambe le squadre alla doppia Finale in programma il 5 ed il 12 giugno.

Intanto, dopo la vittoria al fotofinish dei veneti, grazie alla chirurgica punizione messa a segno al 96' dal numero 10 biancoscudato, Chiricò, in casa Padova non arrivano notizie positive, in vista del Palermo. Nelle ultime ore, infatti, il centrocampista Niko Kirwan è stato convocato dalla Nuova Zelanda per un’amichevole in programma contro il Costarica il prossimo 14 giugno, in preparazione degli spareggi per accedere al prossimo Mondiale di Qatar 2022. Il numero 26 neozelandese, ma con passaporto italiano, dovrà dunque rispondere alla convocazione, rinunciando alle sfide in programma all'Euganeo ed al Barbera.

Il club veneto, che ha tentato la mediazione con la federazione neozelandese, ha però ricevuto un secco "no" dai vertici della federcalcio della Nuova Zelanda. Un'assenza pesante per il tecnico Massimo Oddo, in vista del doppio confronto contro il Palermo, con lo stesso Kirwan rammaricato per non poter essere presente in entrambe le gare che varranno l'approdo alla Serie B per una delle due squadre.