Padova-Palermo, Valentini: “Sconfitta brucia, ma è tutto aperto. Gol fantasma…”

Le dichiarazioni di Nahuel Valentini, difensore del Padova, al termine della gara dei playoff di Serie C contro il Palermo

Padova che esce sconfitto in casa contro il Palermo nella finale di andata dei playoff di Serie C . Biancoscudati sotto di un gol già nel primo tempo con la rete di Floriano , nella ripresa diverse occasioni non capitalizzate. Al termine del match dell'Euganeo, il difensore dei veneti Nahuel Valentini è intervenuto ai microfoni di TV7, di seguito le sue dichiarazioni:

"Peccato perché abbiamo regalato un gol. Può capitare un errore, però in una finale dove i piccoli particolari sono importanti questo può fare la differenza. Questa cosa brucia anche perché volevamo regalare una vittoria a questa gente. Clima? Siamo arrabbiati, la partita l’abbiamo fatta e abbiamo avuto le occasioni per far gol. Nel risultato non è stato plasmato quello che abbiamo fatto, ci brucia ma dobbiamo pensare alla prossima partita. È tutto aperto, può capitare di tutto. In un altro momento questa squadra avrebbe preso un altro gol in modo ravvicinato, ma ci teniamo il nostro equilibrio. Brucia e non siamo contenti del risultato. Gol fantasma? Forse era gol, dalle immagini sembra un po’ che Marconi la prenda dentro ma l’arbitro ha visto l’episodio e va bene cosi. Noi pensiamo già alla prossima partita. Sono contento e sono dentro di un gruppo per dare il mio contributo. Può accadere di tutto a Palermo".