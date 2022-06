Padova-Palermo, Parlato: “Le 2 squadre bene con Baldini ed Oddo. Il “Barbera”….”

Carmine Parlato, ex tecnico del Padova tra il 2014 ed il 2015, con cui ottenne la promozione in Lega Pro, vincendo il campionato di Serie D. In seguito all'avventura nel club veneto, il classe 1970 fu chiamato alla guida delle panchine di: Delta Rovigo, Rieti, Latina, Savoia ed infine Trento. Quest'ultima esperienza terminata il 27 marzo di quest'anno. Il mister campano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoC.com, sulla prossima finale playoff di Serie C, tra Palermo e Padova al Renzo Barbera, domenica 12 giugno alle 21.00. Di seguito le sue parole:

"All'andata ha sfruttato l'unico errore commesso dal Padova e poi ha tenuto campo per tutti i 90 minuti, i rosanero sono stati molto organizzati e hanno portato a casa la posta in palio. Il centrocampo rosanero è determinante in entrambe le fasi e sarà così anche al Barbera. Hanno entrambe attacchi con ottimi individualità che possono risolvere la partita in ogni momento. Se il Palermo ha un organico che si alza con molto equilibrio, il Padova ha quella qualità tra centrocampo e attacco per poter far male. Dall'arrivo di Baldini ed Oddo, le due squadre hanno fatto benissimo, dando un input in più a squadra e piazza, peccato in B vada soltanto uno di loro.Al Barbera ci sono stato quattro anni fa col Savoia vincendo 1-0, c'erano 25 mila persone. Ti lascia dentro un effetto bellissimo e allo stesso tempo strano. È difficilissimo non ascoltare la bolgia degli spalti, ma credo che il professionista debba concentrarsi principalmente sulla partita isolandosi dal resto."