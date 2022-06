Padova-Palermo, Oddo: “Creato di più, è mancato il gol. Ritorno? Nulla è compromesso”

Le dichiarazioni di Massimo Oddo, tecnico del Padova, al termine della gara dei playoff di Serie C contro il Palermo

Padova che esce sconfitto in casa contro il Palermo nella finale di andata dei playoff di Serie C . Biancoscudati sotto di un gol già nel primo tempo con la rete di Floriano , nella ripresa diverse occasioni non capitalizzate. Al termine del match dell'Euganeo, il tecnico dei veneti Massimo Oddo è intervenuto ai microfoni di TV7, di seguito le sue dichiarazioni:

"Le imprese sono altre, serve fare una partita fatta bene senza regalare gol su errori. Il Palermo è stato cinico, abbiamo creato di più noi. Merito a loro, ma noi possiamo vincere a Palermo. I miracoli li lasciamo da altre parti, noi possiamo ancora recuperare. Le finali sono così, è difficile vedere una finale spettacolare. È stata una partita equilibrata, loro sono una squadra di contenimento e per loro si è messa in discesa dopo il gol del vantaggio. Noi abbiamo creato molto di più, c’è mancato il gol. Abbiamo commesso un errore che paghiamo a caro prezzo. Mi renderò conto degli errori commessi, prepareremo la partita come sempre cercando di doverla vincere. Bisogna stare calmi, brucia la sconfitta ma nulla è compromesso. Erro arrabbiato nel gol perché ce lo siamo fatti praticamente da soli. Ci sono state un paio di cose che non mi sono piaciute, ma il gol era evitabile. Dobbiamo limare questa cosa nel ritorno, dobbiamo concedere di meno e cercare di fare gol".