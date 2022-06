Padova-Palermo, Meneguolo: “Gol regalato, speriamo di recuperare. I tifosi…”

Le dichiarazioni di Daniele Boscolo Meneguolo, presidente del Padova, al termine del primo tempo della sfida contro il Palermo

Chiusi i primi quarantacinque minuti della sfida tra Padova e Palermo , finale di andata dei playoff di Serie C. Rosanero in vantaggio con la rete di Floriano , biancoscudati che reclamano sul salvataggio sulla linea di Marconi . Primo tempo equilibrato con diversi colpi di scena da entrambe le parti. Al termine della prima frazione, il presidente del Padova Daniele Boscolo Meneguolo , è intervenuto ai microfoni di Eleven Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Primo tempo difficile, abbiamo regalato un gol, speriamo di recuperare. Il Palermo è forte, ma il coraggio e le qualità dei nostri giocatori possono ribaltare la situazioni. La finale è di 180 minuti, bisogna giocare fino in fondo perché è davvero importante, come visto anche in semifinale. Cambi? Sta al mister vedere come intervenire. Tifosi? Padova e Palermo sono unite da tanti anni, ed è l'esempio di come si possa tifare la propria squadra senza andare allo scontro. Un grande esempio di civiltà, un tifo bello, da imitare"