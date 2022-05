Padova-Palermo, l’assessore Bonavina: “Curva Sud? Non è pronta, lo sarà per la B”

Rimarrà alla fine chiusa la Curva Sud dello stadio Euganeo, i lavori di ristrutturazione non sono terminati, lo afferma l'assessore Bonavina

Nulla da fare, la nuova Curva Sud dello stadio "Euganeo" di Padova non sarà pronta per il big match contro il Palermo, andata della finale dei playoff di Serie C. Nella giornata di ieri appello anche di Massimo Oddo, tecnico dei biancoscudati, ma alla fine il settore resterà chiuso. A comunicarlo è Diego Bonavina, assessore allo sport del Comune di Padova, che ha parlato così a PadovaSport: "Ho provato a fare di tutto, diciamo che sarà pronta per la serie B".