Padova-Palermo, i convocati di mister Oddo per la finale playoff di Serie C

La lista dei convocati del tecnico del Padova, Massimo Oddo, per l'andata della semifinale dei playoff di Serie C contro il Palermo

Manca ormai poco all'andata della finale dei playoff di Serie C tra Padova e Palermo, in programma domani 5 giugno alle 21 allo stadio "Euganeo". Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico Massimo Oddo per la gara con i rosanero, unici assenti sono l'infortunato Busellato e Kirwan, impegnato con la nazionale neozelandese. Di seguito l'elenco completo: