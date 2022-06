Padova-Palermo, Floriano: “Gol più importante della mia carriera. Al “Barbera”…”

Le dichiarazioni dell'esterno d'attacco rosanero, Roberto Floriano in seguito alla vittoria del Palermo sul campo del Padova per 0-1

Allo stadio Euganeo di Padova termina 0-1 la finale d'andata dei playoff di Serie C, tra Palermo e biancoscudati. Decisiva la rete di Roberto Floriano, che mette in netta posizione di vantaggio gli uomini di Baldini in vista del ritorno. L'esterno d'attacco ha parlato ai microfoni di Eleven Sports. Di seguito le sue dichiarazioni: