Padova-Palermo, Donnarumma: “Rimonta possibile, rosa fortunati. Brunori? Un grande”

Cercherà di rifarsi il Padova per puntare al sogno Serie B, come anche sottolineato dallo stesso Donnarumma nell'intervista concessa alle colonne odierne del Corriere del Veneto. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "La partita è stata decisa da un episodio sfortunato quel rimpallo 99 volte su cento va fuori, in rimessa dal fondo. Invece è finito in mezzo all’area e siamo stati puniti. Abbiamo avuto tante occasioni per rimetterla in piedi ma non è andata. Ora lavoriamo per domenica, perché la squadra ci crede e sappiamo che abbiamo le qualità per andare a vincere a Palermo. Credo che li abbiamo tenuti bene, non abbiamo concesso tanto anche a giocatori di grande qualità, loro giocano su Brunori che è un gran giocatore. Siamo dispiaciuti ma focalizzati sulla gara di ritorno, abbiamo fatto vedere che siamo una squadra forte. Non mi piace perdere come a nessuno, non vediamo l’ora di andare a Palermo. Crediamo assolutamente nella rimonta".