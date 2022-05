Padova-Palermo, aumenta la capienza all”Euganeo’: 11.500 posti a sedere, la curva…

Il Comune di Padova e il club veneto si sono impegnati ad aumentare la capienza dello stadio 'Euganeo' in vista dell'attesa finale d'andata dei playoff di Serie C contro il Palermo

Il club veneto ha già studiato una soluzione per aumentare la capienza dell'impianto a 11.500 posti , 3.100 in più rispetto alla semifinale vinta domenica contro il Catanzaro . L'agibilità dello stadio ammonta ad un totale di 13.187 persone, ma diversi settori sono finora rimasti fuori dalla conta per problemi strutturali e di servizi. "Nei settori superiori dello stadio - spiega l'assessore allo Sport Diego Bonavina - mancano i tornelli e i sistemi di videosorveglianza dedicati alle partite di calcio, ed è per questo che resteranno chiusi. Il settore nord-est e nord-ovest - prosegue l'assessore - finora sono rimasti chiusi, ma domenica ospiteranno 1.500 tifosi ciascuno".

Lo stesso numero, 1.500, sarà quello relativo ai biglietti destinati ai tifosi del Palermo, che si presume arrivino in massa per sostenere la formazione di Baldini in linea con le precedenti trasferte. Per la nuova curva dell'Euganeo, invece, il Padova dovrà aspettare ancora, probabilmente l'inizio della prossima stagione, per via di alcune autorizzazioni mancanti e collaudi ancora da effettuare. Questa è la spiegazione data sempre dall'asssessore Bonavina, che fino all'ultimo insieme a Comune e club ha provato a far trovare pronta la curva per almeno una gara di playoff, senza però riuscire nell'impresa burocratica.